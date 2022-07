Ende Juni stellte die OMK Hirschegg das erste Konzert nach der coronabedingten Pause auf die Beine. Trotz des kurzen Probezeitraums legte Kapellmeister Christian Schmolli ein ambitioniertes Programm auf. Neben Werken zeitgenössischer Blasmusik-Komponisten wurden auch Melodien von Queen und Abba gespielt.

Gänsehaut kam bei "Moments for Morricone" auf, einer Huldigung an den weltberühmten Filmmusik-Komponisten.

Obmann Stefan Hiebl durfte neben Bürgermeister Johann Schmid und Vize Markus Prettenthaler auch den stellvertretenden Bezirksobmann Heinz Janesch begrüßen.

Für zwei Musiker gab es eine besondere Ehrung: Willi Offner und Erich Ofner sind bereits seit fünfzig Jahren beim Verein. Sie erhielten dafür das Ehrenzeichen in Gold des steirischen Blasmusikverbandes.