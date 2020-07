Der 24-jährige Linkshänder Ilija Petrovic hat bereits EHF-Cup-Erfahrung.

BÄRNBACH. Rechtzeitig zum Trainingsauftakt der HSG Remus Bärnbach/Köflach begrüßte man im weststeirischen Handballlager den 24-jährigen Linkshänder Ilija Petrovic. Er musste sich am vergangenen Montag, so wie alle anderen Spieler des Kaders der Kampfmannschaft, der Corontestung unterziehen und konnte erfreulicherweise ebenso ein negatives Testergebnis vorweisen wie auch der Rest der Mannschaft.

Ein neuer Legionär

Während man sportlich in den letzten Monaten wenig aktiv beitragen konnte, war man am Spielersektor umso aktiv. Man trennte sich nach drei Jahren im Dress der HSG von Filip Bonic und suchte einen Spieler, der sowohl in Angriff als auch in der Abwehr zusammen mit Djurdjevic und Stojanovic agieren kann. Diesen Spieler fand man in Ilija Petrovic, der mit seinen 24 Jahren absolut in die Altersstruktur mit den Eigenbauspielern passt.

Der Neuzugang schnupperte in der Saison 2016/2017 im EHF Cup bei RK Metaloplastika Sabac internationale Luft und auch seine Trainingsmoral ist bewundernswert. Trainingspausen kennt der Serbe nicht. Wenn Handballpausen am Programm stehen, nutzt Petrovic die trainingsfreie Zeit für individuelle sportliche Einheiten und sticht mit dieser Einstellung nochmals heraus.

Das Beste geben

"Ehrlich gesagt bin ich sehr glücklich. Mit großer Ungeduld habe ich darauf, gewartet mit meinen neuen Teamkollegen zu trainieren und zu spielen, um das Trikot dieses Clubs zu tragen. Ich möchte der Clubleitung und dem Trainer Vladimir Vujovic für das Vertrauen danken. Mit ein wenig Glück und Gesundheit und gutem Trainingserfolg werden wir als Team sicher einige Erfolge feiern und ich werde im Training und in den Spielen mein Bestes geben."