Das gab es noch nie in Maria Lankowitz. 60 Schläge von Jordi Garcia Del Moral auf dem Par-72-Kurs.

MARIA LANKOWITZ. Die 28. Auflage der mit 40.000 Euro dotierten Gösser Open im GC Erzherzog Johann in Maria Lankowitz begann mit einem Paukenschlag! Der Spanier Jordi Garcia Del Moral brannte am Donnerstagvormittag mit zwölf Birdies ein wahres Golf-Feuerwerk ab und notierte mit 60 Schlägen die tiefste jemals auf dem Par-72-Kurs in der Weststeiermark gespielte Runde. Dabei wäre sogar eine 59er-Runde drinnen gewesen, wenn er am letzten Loch mit dem Birdie-Putt auch noch getroffen hätte. Von den Österreichern erwischten vorerst Lukas Nemecz und Uli Weinhandl mit jeweils 65 Schlägen (-7) den besten Start.

Alles ist aufgegangen

Eine Runde von acht unter Par war der bisher beste Score von Jordi Garcia Del Moral, doch diesen Rekord pulverisierte der 35-Jährige aus Castellon auch dank der derzeit perfekten Bedingungen in Maria Lankowitz. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist heute einfach alles aufgegangen. Dabei habe ich in den vergangenen zwei Wochen kaum trainiert, weil in der Vorwoche unser zweiter Sohn Jorge Alvaro auf die Welt gekommen ist. Aber ich spiele jetzt zum vierten Mal bei diesem Turnier und weiß daher schon ziemlich gut, wo ich mit welchen Schlägen attackieren kann. Das war ein Superstart, aber es sind noch zwei Runden zu spielen, in denen noch viel passieren kann", sagte Garcia Del Moral.

Gutes Ergebnis

Lukas Nemecz startete ein wenig "schaumgebremst" in sein Heimturnier, doch dann schaltete der Steirer mit Birdies auf den Löchern sechs und sieben einen Gang höher und brachte am Ende mit sieben unter Par einen tiefroten Score ins Clubhaus. "In Summe bin ich mit diesem Auftakt zufrieden. Auch wenn mir fünf Schläge auf den Leader fehlen, habe ich mir eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf geschaffen", bilanzierte Nemecz.

Uli Weinhandl war nach dem verheißungsvollen Start vor allem mit seinem langen Spiel sehr zufrieden: "Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, wenn noch der eine oder andere Putt gefallen wäre, aber mit einer 65er-Runde zum Start darf man nicht unzufrieden sein", meinte der Burgenländer.

Kurzfristige Absage

Barry Lane muss wegen eines Knochenbruchs im rechten Fuß auf sein Antreten verzichten. Die englische Golf-Ikone Barry Lane musste seinen Start bei den Gösser Open kurzfristig absagen. Grund war eine bereits länger zurückliegende Verletzung, die sich bei einer MR-Untersuchung am Donnerstag in Graz als Knochenbruch im rechten Fuß herausstellte. "Nach dem ProAm-Turnier hatte ich große Schmerzen, und jetzt weiß ich auch warum. Es ist extrem schade, dass ich nicht spielen kann, denn ich habe mich schon sehr auf die Gösser Open gefreut", kommentierte Lane seinen Startverzicht.