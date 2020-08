Der Countdown für den ASK Voitsberg läuft, mehrere Tests wurden schon bestritten.

VOITSBERG. Der Startschuss für die neue Landesligaaison fällt für den ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg am 28. August in Liezen. Schon vorher, am 22. August, gastierten die Voitsberger im wegen Corona neu geschaffenen "Champions Cup" - dem Nachfolgeformat des WOCHE Steirercups - in Edelschrott.

Tests gegen starke Gegner

Seit 11. Juli trainieren die Voitsberger unter Coach Michael Zisser, Corona-Test wurde noch keiner gemacht. "Wir haben keinerlei Kranke und können aus dem Vollen schöpfen", sagt Zisser. Auch einige Testspiele wurden schon bestritten, da gab es Siege gegen die Regionalligaklubs St. Anna und Allerheiligen und ein 3:5 gegen Deutschlandsberg. Und Lokalrivale Köflach wurde auch besiegt. Zisser hat für diese Saison 18 Feldspieler und zwei Torleute zur Verfügung, das könnte vor allem in Hinblick auf mögliche Quarantänemaßnahmen eng werden. "Ich habe mir wirklich schon überlegt, mich selbst anzumelden", so Zisser. "Ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren gespielt, wäre also sofort für Voitsberg spielberechtigt. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt."

Bei den Testspielen waren rund 100 Zuschauer auf der Voitsberger Tribüne, da war das Abstandhalten kein Problem. Auch in der Meisterschaft rechnet Zisser hier nicht mit Problemen, denn ab September sind die Messgrößen toleranter. Zumindest jetzt noch.