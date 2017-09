29.09.2017, 14:47 Uhr

Am Sonntag, dem 8. Oktober, gibt es im Turnsaal Kainach eine CD-Präsentation der besonderen Art.

Rechtzeitig Karten sichern

Das umfangreiche Projekt, es ist vollbracht! Die SPÖ Kainach lädt am Sonntag, dem 8. Oktober, in zwei Vorstellungen im Turnsaal Kainach zur Präsentation eines ganz besonderen Höhepunkt im Kainacher Jahreslauf ein.Unter dem Titel "Kainach, deine Lieder..." wird eine nagelneue CD präsentiert, an der 70 Kainacher Sängerinnen, Sänger und Musikanten mitgewirkt haben. Alle Mitwirkenden präsentieren Lieder aus der Kainacher Heimat. Mit dabei sind an diesen beiden Vorstelllungen auch die Steirer Musi, das Schneiderwirt Trio, der Lipizzanerheimatklang, "Stainz 2/3 stromlos & Humorist Herbert. Durch das Programm führt ORF-Moderator Sepp Loibner.Tickets für die Vorstellungen am 8. Oktober um 14 und um 18 Uhr sind beim Dorfwirt Bojer in Kainach und der Raiffeisenbank Bärnbach erhältlich. Aufgrund der begrenzten Platzmöglichkeiten ist es ratsam, sich rechtzeitig Karten zu sichern. Der Eintritt zur Präsentation beträgt zehn Euro.