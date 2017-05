12.05.2017, 09:52 Uhr

Die Kunden der Merkur-Märkte in Voitsberg und Köflach spendeten 90 voll gefüllte Schachteln im Wert von 3.600 Euro.

Zwölf Sozialeinrichtungen

DIe Kunden der Merkur-Märkte in Voitsberg und Köflach folgten dem alljährlichen Aufruf des Lions Clubs Voitsberg-Köflach, kauften zusätzlich in reichlichem Ausmaß Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs und übergaben sie den Mitgliedern des Lions Clubs vor den Geschäften.So konnten insgesamt 90 voll gefüllte Schachteln im Gesamtwert von rund 3.600 Euro an zwölf heimische Sozialeinrichtungen und an viele Bedürftige unserer Region übergeben werden. Der Lions Club Voitsberg Köflach dankt allen großzügigen Spendern für die Bereitschaft zu helfen und Not zu lindern.