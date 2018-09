Mehr Sicherheit für unsere Kinder

11.09.2018, 08:01 Uhr

Meine Meinung

Der "Schulcluster" in Voitsberg rund um die Helmut-Glaser-Straße in der Nähe des Technoglas-Kreisverkehrs ist seit vielen Jahren ein Sorgenkind für Eltern, Schüler und Politiker. Denn der Platz rund um die Volksschule, HAK, NMS, Bulme oder MIO ist ziemlich begrenzt und dort, wo sich Schüler und Autos um die Straße "raufen", kommt es immer wieder zu gefährlichen Szenen.Die Stadtgemeinde Voitsberg setzte jetzt in der Helmut-Glaser-Straße vor der Volksschule ein neues Schulweg-Leitsystem um und hofft, das Gefahrenpotenzial, das bisher vor allem beim Ein- und Aussteigen der Kinder herrschte, einzudämmen. Dass eine der Haltezonen "Kiss & Go" heißt, ist herzig. Ist zwar englisch, aber immer noch besser als im Deutschen "Tschüss und ab!"Um die steirische Version wird noch gerungen. "Busserl und latschen" hinkt a bisserl.