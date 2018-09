Neue Büroräumlichkeiten

15.09.2018, 07:38 Uhr

stART-styrian ART hat neues Organisationsbüro in Bärnbach.

Mit einem neuen Organisationsbüro in Bärnbach, Hauptstr. 14 (ehem. Post), hat stART-styrian ART, der Verein zur Förderung junger Künstler, einen zusätzlichen Standort bekommen. Weiteres Hauptbetätigungsfeld des Vereins ist ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt in Kooperation mit der Steirischen Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojektträgerges.m.b.H. (St:WUK) und dem AMS, das die Reintegration arbeitssuchender Menschen in den Arbeitsmarkt zur Aufgabe hat.Aus diesem Anlass besuchten die wichtigsten Partner die neuen Räumlichkeiten. Mit dabei Patrick Schnabl (St.WUK), die Voitsberger AMS-Leitung Franz Hansbauer und Roland Langmann, der Bärnbacher Bgm. Bernd Osprian und LAbg. Karl Petinger. stART-Geschäftsführer Heinz Bozic bedankte sich für die Zusammenarbeit der letzten Jahre und informierte bei dieser Gelegenheit über laufende und geplante Projektvorhaben.Die Büroöffnungszeiten sind von Mo. bis Do. von 8.00 bis 16.30 und am Fr. von 7.30 bis 13.30 Uhr. Info unter Tel.: 03142-611 74 oder E-Mail: office@styrianart.com.