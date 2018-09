HSG-Kantersieg in Korneuburg

10.09.2018, 07:56 Uhr

Alle Achtung. Die HSG Remus Bärnbach/Köflach schoss Korneuburg mit 36:27 vom Parkett. Trotz Roter Karte von Goran Kolar.

Sehenswertes Tor

Heimspiel gegen Hollabrunn

Nach dem klaren Heimsieg gegen Trofaiach musste die HSG Remus Bärnbach/Köflach nach Korneuburg, das zum Start den Vöslauer HC mit 14 Toren Differenz besiegt hatte. Bis auf den verletzten Goalie Dominik Gallaun waren alle HSG-Spieler fit. Die Startphase verlief mit 5:4 ausgeglichen, doch ein 5:0-Lauf der Weststeirer brachte eine klare 10:4-Führung. Die Niederösterreich holten mit ihrer offensive Deckung fünf Treffer auf, doch eine Auszeit von Trainer Milan Vunjak brach den Rhythmus und die HSG ging mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause.In der zweiten Halbzeit spielte die HSG konzentriert weiter. Angeführt von Kapitän Deni Gasperov fanden die Korneuburger kein Mittel gegen die überragenden Djudjevic, Stojanovic und Co. Ein in Topform spielender Peter Szabo im Tor verhinderte, dass das Match kippte. So fiel auch die Rote Karte von Goran Kolar nach 44 Minuten wegen einer Rangelei mit Bernhard Pummer nicht ins Gewicht. Das schönste Tor erzielte Jadranko Stojanovic, der nach einem sehenswerten Anspiel am Kreis den Ball mit dem Rücken zum Tor verwertete. Gegen Ende des Spiels ließ die Gegenwehr der Hausherren nach und die HSG gewann klar mit 36:27.Am Samstag kommt es um 19 Uhr in Bärnbach zum Schlagerspiel gegen UHC Hollabrunn, den Zweiten der Spusu Challenge. Tabellenführer HSG wird alles daran setzen, den Erfolgslauf fortzuführen.