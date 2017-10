02.10.2017, 11:30 Uhr

Die Sportunion Volksbank Köflach freute sich über Doppelgold von Niklas Hörmann und Silber von jana und Lukas Lind bei den österreichischen Titelkämpfen.

Köflacher Top-Leistungen

Aus 44 Vereinen kamen 326 Nennungen für die österreichischen Karate-Nachwuchsmeisterschaften in St. Pölten. Die Kämpfer mussten sich über die jeweilige Landesmeisterschaft dafür qualifizieren. Die Karate-Union Köflach startete mit Niki Hörmann, Jana und Lukas Lind.Heeresleistungssportler Hörmann wurde seiner Favoritenrolle in der U-21 voll gerecht und erkämpfte verdient Gold. Das war bereits seine fünfte Titelverteidigung in der jeweiligen Altersklasse. Auch mit dem steirischen U-21-Team gewann er. U-16-Kämpferin Jana Lind drang mit hohen Siegen bis ins Finale vor, dort unterlag sie der Vorarlberger Favoritin Devigili. Janas neunjähriger Bruder Lukas startete im U-10-Katabwerb und drang mit drei Siegen bis ins Finale vor. Dort verlor er knapp gegen einen Salzburger mit 2:3.