Ringer-Meilenstein - Remis der Södinger gegen Inzing

10.09.2018, 08:11 Uhr

Der "Hexenkessel" der "Brave Hearts" machte beim 25:25 gegen Inzing seinem Namen alle Ehre.

Großartiger Kampf

Großes Kino

Nicht zufällig wird der Festsaal Söding auch "Hexenkessel" genannt. Beim Bundesliga-Auftakt der "Brave Hearts"-Ringer pilgerten 300 Fans zum Duell mit dem hochfavorisierten RSC Inzing. Kurz nach 19 Uhr begann das Spektakel wie angekündigt mit der Premiere des neuen Blockbusters "(R)Evolution Brave Hearts 2018" mit bekannten Gesichtern wie Hansi Höller, Gernot Hochegger, Kurt Frühwirth, Helmut Schulhofer und Rainer Brinskelle. Co-Regisseur Dietmark Hackl und dieb eiden Regisseure Andreas Ortner und Philipp Fändrich, die allesamt auch als Darsteller mitwirkten, waren sichtlich erleichtert, als tosender Applaus durch die Halle fegte.In der Freistilrunde holten der ungarische Legionär Daniel Bona vier, Nachwuchsringer Nader Hassani einen, Kevin Vodovnik, Matthias Fließer einen und Daniel Fließer vier Punkte. Mit einem 11:14-Rückstand ging es in die Pause. Was folgte, riss die Fans von den Sitzen. Im griechisch-römischen Stil siegte Daniel Bona wieder, diesmal siegte auch Nader Hassani und Kevin Vodovnik gewann sogar vorzeitig. Jetzt hieß es 21:21. Nach der Niederlage von Michael Fließer musste Leihringer Stefan Schwital vorzeitig siegen und schaffte es auch Sekunden vor dem Ende mit einem Schultersieg."Was unsere junge Mannschaft hier geleistet hat, ist ganz großes Kino", jubelte Trainer Dieter Vodovnik. Am 22. September kommen die Klaus-Juniors nach Söding. Es gibt nur noch wenige Tickets unter ksvsoeding@gmx.at.