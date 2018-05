Steirische Turnmeisterin aus Köflach

03.05.2018, 17:18 Uhr

Anna Plöbst gewann den Turn10-Landesmeistertitel in Kindberg.

Viele Medaillen

Und wieder hat es der ATUS Köflach geschafft. Anna Plöbst holt den dritten steirischen Meistertitelin Folge in die Lipizzanerheimat. Mehr als e10 Turnier fanden sich in Kindberg zur Turn10-Landesmeisterschaft ein. Das Leistungsniveau an den Geräten boden, Stufenbarren/Reck, Schwebebalken/Barren, Minitrampolin und Sprung war bereit gestreut. Mit 44 Mädchen und Burschen - insgesamt elf Mannschaften - ging der Atus Köflach an den Start, knapp die Hälfte der Köflacher erturnten Medaillen und zwar einmal Team-Gold und vier Mal Mannschafts-Silber.Neben der offiziellen Mannschaftswertung gewannen die Köflacher im Einzel vier Titel, zwei zweite und fünf dritte Plätze. Im Team schaffte die AK 10 in der Basisstufe mit Maximilian Pfuisi, Lukas Eisner, Elias Rothwangl und Maxi Hintermüller Platz eins. Versilbert wurde die Jugend I Oberstufe mit Anna Plöbst, Tatjana Lesky und Leonie Steinkellner, die Basisstufe AK 8 weiblich und mixed mit Lilly und Ilvy Skorjanc, Elena Leitgeb und Kerstin Sidar bzw. Raphaela Lesky, Julia Schriebl, Finya-Alexis Grabner und Liam-Noel Feier sowie die Basisstufe AK 16 mixed mit Katharina und Johanna Aichhorn, Tristan Heidtmann und Magdalena Almer.Die Einzel-Goldmedaillen (nach Jahrgängen) gingen an Anna Plöbst, Luna Kalbacher, Elias Rothwangl und Tirstan heidtmann. Silber holten Raphaela Lesky, Lukas Eisner, Bronze Leonie Steinkellner, Tatjana Lesky, Julia Schriebl, Liam-Noel Feier und Maximilian Pfuisi.