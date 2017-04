27.04.2017, 10:50 Uhr

Trainerwechsel in Edelschrott

Hannes Höller ist seit vergangener Woche nicht mehr Trainer des USV Edelschrott. Nach vier Niederlagen in den ersten sechs Spielen im Frühjahr trennte sich der 1. Klasse-Klub von Höller. Zur Winterpause war der USV noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, acht Punkte hinter Leader Ehrenhausen, aktuell ist man nur mehr im Mittelfeld der Tabelle positioniert.

Einen Nachfolger für Höller gibt es aktuell noch nicht, der soll in den nächsten zwei Wochen gefunden werden, so Sektionsleiter Werner Pressler. Übernehmen wird er die Mannschaft ab Herbst, bis dahin werden Johann Galler und Michael Kollmann das Training leiten, Pressler wird bei den Spielen coachen.

"Wir hätten uns im Frühjahr mehr erwartet, hätten eher nach vorne geschielt als nach hinten", so Sektionsleiter Pressler, der bereits ein Anforderungsprofil für den neuen Trainer erstellt hat.

Gefällt mir

0