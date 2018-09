Goldener Ehrenring für Stölzle-Besitzer Grupp in Bärnbach

20.09.2018, 20:03 Uhr

LH Hermann Schützenhöfer durchschnitt das Band bei der Eröffnung des neuen Bed + Breakfast im Glasmuseum.

Goldener Ehrenring

Schützenhöfer lobt Stölzle

Dass Stölzle Oberglas einen großen Wert in der Lipizzanerheimat und darüber hinaus besitzt, sah man an der Liste der Ehrengäste, die zur Eröffnung des neuen Bed + Breakfast im Bärnbacher Glasmuseum kamen. Stölzle-Begründer Cornelius Grupp freut sich mit seiner Gattin über den Besuch von LH Hermann Schützenhöfer, den LAbg. Karl Petinger und Erwin Dirnberger sowie zahlreichen Bürgermeistern. "Ich musste ein wenig Aufklärung bei LH Schützenhöfer betreiben. Er wusste nicht, dass wir die schönsten Weingläser der Welt machen."Vor rund 30 Jahren fing Grupp an, die Geschicke von Stölzle Oberglas zu lenken. "Damals hat kaum jemand in Bärnbach an uns geglaubt, es war eine hoffnungslose Situation. Aber mit der Landesausstellung schufen wir eine Situation, die Veränderung schuf. "Entgegen der Meinung vieler haben wir damals gesagt: Wir bleiben!", so Grupp. "Damit Menschen im ländlischen Raum bleiben - 60% der Weltbevölkerung wohnt in Städten - muss man Initiativen für Verbesserungen setzen und dieses neue Hotel ist so eine Initiative." Auch Stölzle-GF Georg Feith und Markus Poppe, verantwortlich für die neueste Errungenschaft, sind stolz auf das Schmuckstück in Bärnbach.Als Belohnung für Grupps Engagement verliehen Bgm. Bernd Osprian und die Vize-Bgm. Josef Schüller und Ewald Bramauer Grupp den Goldenen Ehrenring der Stadt Bärnbach, worüber sich der 70-jährige Industrielle doch überrascht zeigte.LH Schützenhöfer hielt eine launige Rede, gespickt mit eigenen Erinnerungen, über die Lipizzanerheimat und dankte Gruppe für das große Engagement mit 500 Mitarbeitern in Österreich und 20 Lehrlingen in der Stölzle-Glasgruppe. Er bezeichnete das neue Lehrlingszentrum in Köflach und das Bed + Breakfast in Bärnbach als Zeichen von unternehmerischen Geist. Die Pfarrer Gerald Krempl und Winfried Lembacher segneten das neue Haus.