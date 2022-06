Meist ist der Prophet im eigenen Land nicht viel wert. Auch viele Musiker können davon ein Lied singen. Deshalb gehen viele Talente ins Ausland und werden später auch oftmals mit offenen Armen in der Heimat empfangen. So war es auch beim Jazzgitarrist Wolfgang Schalk.



Gleisdorf. Vor einigen Jahren zog auch ein damals blutjunger Musiker von Gleisdorf aus in die weite Welt. Mit zwei Gitarrenkoffern ging es mit Zwischenstationen in Graz und Wien nach New York, ins Land des Jazz. Zehn Jahre spielte und lebte Schalk in New York. in dieser Zeit knüpfte er Kontakte zu den Größen der Jazzszene und hinterließ seine Visitenkarte.

Freute sich sichtlich wieder in seiner Geburtsstadt Gleisdorf zu musizieren.

Foto: RegionalMedien Hofmüller

hochgeladen von Josef Hofmüller

From NY to LA

Nach New York zog es den Gleisdorfer dann in den Westen der USA, nach Los Angeles. Hier hat er in den letzten Jahren auch einige CD's aufgenommen. Auch sein neuester Silberling "ObSession" wurde in LA eingespielt und produziert. Alle zehn Titel auf dem Tonträger sind von Schalk selbst komponiert und arrangiert worden. Mit diesem Werk ist er derzeit in Europa unterwegs, wo er mit seiner großartigen Band derzeit einige Gigs absolviert.

Auch Johann Wilfurth (r.) vom Forum Kloster war vom Konzert begeistert.

Foto: RegionalMedien Hofmüller

