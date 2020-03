Junges Talent mit großen Ideen - Autorenlesung in Albersdorf!

Erfolg kommt, wenn du tust was du liebst!

Dass der junge Albersdorfer David Mauerhofer für sein Buch brennt merkten die Zuhörer bereits zu Beginn der Lesung. Im Juni 2019 veröffentlichte der Schüler mit nur 16 Jahren sein erstes Werk - einen historischen Jugendroman. Bei einer Buchvorstellung und Lesung präsentierte er sein Buch "Luke Maken - Von Cäsar gejagt" nun auch in seiner Heimatgemeinde Albersdorf-Prebuch. Mindestens genauso fesselnd wie die vorgelesenen Passagen aus dem Buch ist die Entstehungsgeschichte vom Gedanken ein Buch zu schreiben bis zum fertigen Roman. Auf das erste Jahr, in dem Mauerhofer vorrangig am Buch schrieb, folgte die Korrekturphase welche wiederum ein Jahr Arbeit in Anspruch nahm. Während einem Kurzurlaub in Florenz wurde das Auto der Familie Mauerhofer aufgebrochen und neben ein paar Wertgegenständen auch das fast fertig korrigierte Buch gestohlen. "Das war wirklich ein harter Schlag als ich noch mal von ganz vorne beginnen musste das Buch zu überarbeiten!" - merkt der junge Autor an. Umso stolzer präsentiert er nun seinen Roman vor vielen gespannten Zuhörern im Gemeindezentrum Albersdorf-Prebuch. Auch der Bürgermeister Robert Schmierdorfer ließ es sich nicht nehmen eine signierte Ausgabe des Romans mit Nachhause zu nehmen.