Das junge Ehepaar Julia und Sascha Heschl aus Ilztal/Pischelsdorf stellte sich den Herausforderungen und hat sich getraut.

Gemütlichkeit, entspannte Atmosphäre, Sonnenschein, im Freien – das waren die Kriterien für die Traumhochzeit von Julia und Sascha Heschl am 2. Oktober 2021. Doch von der Planung bis zum schönsten Tag in ihrem Leben gab es einige Herausforderungen zu meistern. Wie viele Paare vor ihnen mussten die Beiden coronabedingte Entscheidungen treffen, Registrationspflicht und Testungen organisieren sowie Terminverschiebungen (Anproben, Friseur etc.) in Kauf nehmen. All die Unsicherheiten brachten zusätzlichen Nervenkitzel in die ohnehin schon aufwendige Planungsphase, die eine Hochzeit so mit sich bringt. „Es war schon sehr nervenaufreibend und du machst dir Sorgen, ob überhaupt alles wie geplant stattfinden kann“, beschreibt Julia Heschl die Zeit bis zur Hochzeit. Covid-Challenges zum Trotz wurde ihr Traumtag mit 80 Gästen für alle Anwesenden ein voller Erfolg. „Das Schönste war die positive Gesamtstimmung den ganzen Tag über, alle waren glücklich wieder gemeinsam feiern zu dürfen.“

Foto: Tina Szabo

hochgeladen von Martina Eisner

Top-Platzierung im Bezirksranking

Auch im Jahr davor fanden sich viele mutige Paare, die ihren Tag nicht länger aufschieben wollten. Die Statistik des Landes Steiermark beweist: Im Jahr 2020 gab es insgesamt 930 Heiratswillige (465 Paare) im Bezirk. Gemeinsam mit Liezen und Hartberg-Fürstenfeld liegt Weiz daher mit je 5,1 Ehen auf 1.000 Einwohner deutlich über dem Landesschnitt. Eine weitere Besonderheit trat nur im Bezirk auf. Unter all den Rückgängen in weiten Teilen des Landes gab es hier einen Anstieg um 4,7% im Vergleich zu 2019. Steiermarkweit gaben sich insgesamt 5.757 Paare das Ja-Wort.

Keine Frage des Alters

Im letzten Jahrzehnt ist das Heiratsalter angestiegen und liegt nun im Schnitt bei 33,6 Jahren bei den Frauen bzw. bei 36,4 Jahren bei den Männern. Somit war der Großteil der Eheleute zwischen 25 und 45 Jahre alt, so wie das Ehepaar Julia (30 Jahre) und Sascha (25 Jahre) Heschl. Die frisch gebackene jüngste Ehefrau war knapp 16, der jüngste Ehemann nicht ganz 19 Jahre alt. Die älteste Braut stand mit 80 Jahren vor dem Traualtar, der älteste Bräutigam feierte bereits seinen 94. Geburtstag.



