Ein Familienfest voller Energie

Familie, Energie und Sonnwend wurde in Gasen gefeiert. Das traditionelle Familienfest zur Sommersonnenwende stand diesmal in Verbindung mit 25 Jahre Biomasse Nahwärme Gasen. Hier wurde auch zum Tag der offenen Tür eingeladen.

„Familien und die Generationenzusammengehörigkeit spielen eine große Rolle im Leben und stellen ein starkes Fundament für eine Gemeinde dar,“ sagt Bürgermeister Erwin Gruber.

Bei den Führungen durch das Heizwerk konnte man hinter die Kulissen schauen. Franz Peßl, ein Pionier der ersten Stunde und Obmann der Nahwärme kennt die Anlage wie kein anderer. Er informierte die Besucher über den technischen Ablauf der Anlage.

"Wir haben rund 65 Abnehmer, das Holz kommt aus einem Umkreis von nur 20 Kilometern,“ so Peßl. Entstanden ist ein richtiges Energiezentrum. Kommenden Herbst wird auch eine zentrale Stromspeicheranlage mit Lithium-Ionen in Betrieb gehen.

In diesem Rahmen mit dabei auch die „Klima und Energie-Modellregion“, kurz KEM genannt. Modellregionsmanager Martin Auer war vor Ort und informierte über die neu installierte, lastgeführte E-Ladestation beim Bauhof.

Für die jüngsten Besucher sorgten eine Hupfburg, Schminckecke und Lagerfeuer für willkommene Abwechslung. Zwölf Musikanten aus Gasen und Heilbrunn unterhielten die Gäste mit Live-Musik.