König Fußball hat in Österreich Winterpause und über Tore kann derzeit nicht gejubelt werden. Trotzdem in Jubelstimmung sind die ehemaligen Fußballprofis Richard Niederbacher und Paul Bajlitz. Die Ex-Belgien-Legionäre haben heuer runde Geburtstage.

Der Gleisdorfer Richard Niederbacher, der als Profi namhafte Stationen wie beispielsweise Sturm Graz, KSV Waregem (Belgien), Paris Saint Germain, Stade Reims (beide Frankreich) oder Rapid Wien im Lebenslauf stehen hat, feierte bereits am 7. Dezember seinen 60er.

Erst am 26. Dezember sein 70. Jubiläum feiern wird der Ex-Profikicker Paul Bajlitz, der in Anger wohnt. Auch er war in Belgien bei Standard Lüttich aktiv und spielte in Deutschland bei Greuther Fürth und dem FSV Frankfurt im Mittelfeld auf. Nach seinen Stationen in Deutschland war Bajlitz noch für den GAK Mitte der 80er-Jahre aktiv.