Inhaber Knut Palten freut sich über die schnelle Umsetzung der neuen Apotheke mit regionalen Firmen.

Neu, innovativ und steirisch. Die neue Steirer Apotheke, inmitten von zwei Ärztezentren im Mittelpunkt von Weiz, erfüllt auf einer Gesamtfläche von 330 Quadratmetern alle Ansprüche einer Apotheke – und das auf modernstem Niveau. Seit Anfang Dezember ist die Apotheke geöffnet und freut sich über den regen Zuspruch.

Schnelle Umsetzung

Mit einer Bauzeit von nur 24 Wochen war der Neubau eine Glanzleistung der ausführenden Firmen. Baufirmen und Zimmerer (Kulmer Bau) arbeiteten unter der Bauaufsicht von Robert Lichtenegger (SCOPE Baumanagement ZT GmbH) sowie dem Planerteam Helmut Perner und Manuela Tauß-Kothgasser (Architektur 64 ZT GmbH) Hand in Hand.

„In keiner anderen Stadt als Weiz wäre dieses Projekt in einer so kurzen Zeit realisierbar gewesen. Ein großes Dankeschön an alle Behörden und die ausführenden Firmen", bedankt sich Inhaber Knut Palten. "Mir war wichtig, dass nur Firmen aus der Umgebung beim Bau beteiligt sind, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Außerdem hat man gemerkt, dass sich alle sehr bemühen. Wir waren ein richtiges Dreamteam", lässt Palten wissen, der für sämtliche Bereiche regionale Unternehmen engagierte.

"Wir werden den Fokus der Apotheke auf "Zurück zu den Wurzeln" legen.", so Inhaber Knut Palten.

Die Inneneinrichtung der Steirer Apotheke erstrahlt in modernem, aber nachhaltigem Aussehen.

Foto: Foto Schrotter

Modern und nachhaltig

Moderne Architektur mit Stil und Funktionalität, viel Glas und Naturmaterialien prägen das Erscheinungsbild der neuen Steirer Apotheke, berichtet der Designer Helmut Perner, der für das Gesamtkonzept der Apotheke verantwortlich ist. Der Außenbereich wurde mit Grünflächen und Bäumen gestaltet. Auch für ausreichend Parkplätze wurde gesorgt.

Im Inneren wurden ökologische Materialien eingesetzt, wie unbehandeltes Holz im Boden-, Wand- und Deckenbereich. Für die Einrichtung, den Ladenbau, ist die Firma Josef Göbel aus Fladnitz zuständig, die sich auf die Einrichtung von Apotheken spezialisiert hat. Eine Stahl-Holz-Konstruktion, die Begrünung am gesamten Dach und die Errichtung einer Photovoltaikanlage machen die Apotheke zu einem Hingucker.

Was die elektronische Gebäudeaustattung mit Beleuchtungs- und Kommunikationsanlagen betrifft, ist die Steirer Apotheke nun auf dem neuesten Stand. Auch an eingebaute Heiztechnik und Lichtwerbung wurde gedacht und die optische Gestaltung mit Wandmalerei und Fassade laden zum Besuch ein.

Die Köpfe hinter dem Großprojekt

Für das moderne Gebäude der Steirer Apotheke zeichnet Designer Helmut Perner verantwortlich. Er hat besonders viel Wert darauf gelegt, viel Glas und natürliche Baustoffe ins Gesamtkonzept einfließen zu lassen. Die Bauaufsicht führte Robert Lichenegger von der Firma Scope Baumanagement ZT GmbH, der in Zusammenarbeit mit den Planern Helmut Perner und Manuela Tauß-Kothgasser von Architektur 64 ZT Gmbh, die Umsetzung von Beginn bis Ende im Auge hatte.

Kontakt

Steirer Apotheke

Hans-Sutter-Gasse 1

8160 Weiz

Tel. 03172/42100

office@steirerapotheke.at

www.steirerapotheke.at

Die ausführenden Firmen

Architektur 64 ZT

Architektur - Design - Planung

Architektur - Design - Planung Auer & Ofenluger

Planung elektrotechnische Gebäudeausstattung, Beleuchtungs-, Kommunikations- und sicherheitstechnische Anlagen, Photovoltaikanlage

Planung elektrotechnische Gebäudeausstattung, Beleuchtungs-, Kommunikations- und sicherheitstechnische Anlagen, Photovoltaikanlage DieNeuen Bau & Haustechnik

Fliesenverlegung, Lieferung und Montage der Photovoltaikanlage

Fliesenverlegung, Lieferung und Montage der Photovoltaikanlage Elektro Stelzer

komplette Elektroinstallation und Netzwerkverkabelung

komplette Elektroinstallation und Netzwerkverkabelung Haustechnik Schaffernack

Planung und Installation der Sanitär-Komponenten und kontrollierten Wohnraumlüftung

Planung und Installation der Sanitär-Komponenten und kontrollierten Wohnraumlüftung Klammler Dach

Spengler-, Flachdach-, Fassadenarbeiten

Spengler-, Flachdach-, Fassadenarbeiten Klimatech

Einbau Panasonic VRF-Anlage zum Heizen und Klimatisieren

Einbau Panasonic VRF-Anlage zum Heizen und Klimatisieren Kulmer Bau

Errichtung und Außenanlage, Baumeisterarbeiten, Zimmermeisterarbeiten

Errichtung und Außenanlage, Baumeisterarbeiten, Zimmermeisterarbeiten Lichtwerbung Dunkl

Lichtwerbung und Außenbeschriftung

Lichtwerbung und Außenbeschriftung Maler Heinz

Innenmalerei und Wandbeschichtungen

Innenmalerei und Wandbeschichtungen Strobl Abbruch & Demontage

Abbrucharbeiten und Entsorgung

Abbrucharbeiten und Entsorgung SCOPE Baumanagement ZT

Örtliche Bauaufsicht und Kostenmanagement

