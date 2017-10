35 Jahre Berndt Luef Trio

Am 28. Oktober ab 19:30 Uhr wird das Berndt Luef Trio zum 35jährigen Jubiläum Stimmung in den Kulturkeller Gleisdorf bringen.

Das Repertoire des Trios besteht aus Eigenkompositionen von Berndt Luef, die sowohl Ausdruck von konkreten Erlebnissen und Ereignissen, als auch eine Auseinandersetzung mit Entwicklungen in allen Bereichen der Musik sind. Obwohl viele Stücke durcharrangiert sind, ist für die Mitmusiker reichlich Spielraum vorhanden, um in Improvisationen eigene Interpretationen zu entwickeln.