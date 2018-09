Bewohner des Seniorenzentrums Weiz tanzten im Zwei-Viertel-Takt ins Wochenende

10.09.2018, 08:09 Uhr

Das Team des Volkshilfe-Seniorenzentrums Weiz warf nicht nur den Griller an, sondern auch sich in Schale, um bei einem Fest die neu gestalteten Räumlichkeiten im Parterre des Hauses offiziell einzuweihen, den Maibaum umzuschneiden und bei zünfiger Volksmusik das eine oder andere Tanzbein zu schwingen.

Die Bewohner des Volkshilfe-Seniorenzentrums Weiz erlebten kürzlich einen besonderen Wochenausklang, der ihre Augen zum Funkeln brachte. Das Team rund um Heimleiterinund Seniorenbetreuerinlud zu einem Fest, bei dem sich neben Angehörigen der Bewohner auch die Naaser Neujahrsgeiger einstellten, um der Feierlichkeit die entsprechende Portion musikalische Unterhaltung zu verleihen. Während auf dem Grill Koteletts und Würstchen landeten, bewegten sich Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter im Zwei-Viertel-Takt am Tanzboden des neu gestalteten Speisesaals. Offiziell präsentiert wurde auch der modernisierte Eingangsbereich des Hauses, der in neuem Glanz erstrahlt. Alsdann der traditionelle Holzhacker-Marsch auf der Terrasse erklang, ging es dem Maibaum an den "Kragen".