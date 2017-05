10 Jahre Verein "Garten-Lust" wurde in Entschendorf -Berg bei St. Margarethen/ Raab gefeiert.

05.05.2017, 12:07 Uhr

Der Verein "Garten-Lust" feiert 2017 sein zehnjähriges Bestehen und eröffnete am 4. Mai 2017 im Philemons Garten in Entschendorf-Berg bei St. Margarethen/Raab das Jubiläumsjahr.

Begeisterte Gartenfreunde der Oststeiermark gründeten einen kleinen Verein, welcher das Ziel verfolgt, zahlreiche Besucher deren faszinierenden Gärten zu präsentieren.Mittlerweile sind zehn Jahre vergangen. Der Verein „Garten-Lust!“ hat sich zu einem außergewöhnlichen Projekt entwickelt und hat die steirischen Grenzen, sowie die burgenländische Grenzen hinaus große Begeisterung hervorgerufen. Viele Gartenfreunde aus den unterschiedlichsten europäischen Staaten zählen zu den Besuchern.Im Jubiläumsjahr finden in allen „Garten-Lust“ –Gärten Veranstaltungen statt: Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm- von fachkundigen Gartenführungen über Workshops, Kunst, Musik, Lesungen, Tanz bis exotische und heimische Kulinarik und vieles mehr. Es sind Öffentliche sowie Private Gärten vertreten, die Öffnungszeiten sind auf der Homepage angeführt.Zu Gast waren der „Garten-Lust“-Botschafter und ORF Gartenexperte, der bereits viele Gärten in seinen Sendungen vorgestellt hat. Vom Tourismusregionalverband Oststeiermark war die Geschäftsführerin Eva Luckerbauer anwesend. Die Obfrau vom Verein,aus St. Kathrein am Offenegg kann mittlerweile 33 verschiedene Gärten präsentieren. Philemons-Gartenbesitzerhat sich vor 8 Jahren entschlossen bei diesem Verein Fuß zu fassen. Im Jahr 2007 hat er das Anwesen mit einer Fläche von 2,5 ha erworben und hat mittlerweile ca. 3000 Exotische Pflanzen in seinem Besitz.Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das große “Garten-Lust“–Fest am 3. und 4. Juni 2017 an dem alle Gärten geöffnet sind.Infos: Garten-Lust