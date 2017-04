Abschnitts MARS & Sanitäts-Übung in Nitscha-Dorf

23.04.2017, 20:29 Uhr

Der Feuerwehr-Abschnitt Gleisdorf übte auf der neuen Anlage für MRAS (Menschenrettung und Absturzsicherung) in Nitscha-Dorf.

Die 3 Gemeindefeuerwehren der Stadt Gleisdorf, Nitscha, Gleisdorf und Labuch errichteten beim alten Feuerwehrhaus in Nitscha-Dorf eine Anlage für MRAS (Menschenrettung und Absturzsicherung). Der Schlauchturm wurde außen mit einer Holzwand verkleidet und im inneren zwischen- Etagen aus Eisen eingezogen. Ganz oben wurden Befestigungen für Seile und ein Rohr als Kantenschutz an der Spitze des Turmes montiert. Es nahmen rund 29 Feuerwehrleute des Abschnittes Gleisdorf an der erstmals Gemeinsam durchgeführten Übung teil. Abschnitts-Sanitätsbeauftragter OBIvon der FF Prebuch nahm mit den Sanitätern im 1. Stock verschiedene Übungen wie eine Wiederbelebung an einer Puppe, anlegen verschiedene Verbände und Helmabnahme durch. Die MRAS – Truppe unter der Leitung von OLM d.F., führte eine Menschenrettung über den Leiterweg mittels Korbtrage durch. Das Besteigen des Schlauchturms im inneren und das Abseilen von der Spitze standen genauso auf dem Programm. Die Retter aus der Luft nahmen Schrauben und Muttern mit, die sie unterwegs bei einer Vorrichtung montieren mussten. Eine Rettung aus einem Schacht mit einer Steckleiter wurde auch beübt.Bei der Schlussbestbrechung mit Ortsfeuerwehrkommandant HBI Rudi Karrer bedankter er sich für die Teilnahme an der Übung und das sich auch andere Feuerwehren den Turm für MRAS -Übungen verwenden können. Anschließend gab es einen kleinen Imbiss und Getränk im neuen Feuerwehrhaus für alle Teilnehmer.