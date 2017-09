Festsitzung für Bürgermeister außer Dienst Johann Glettler in St. Margarethen / R.

29.09.2017, 16:06 Uhr

Über 23 Jahre lang hat Johann Glettler die Geschicke der Gemeinde St. Magarethen an der Raab als Bürgermeister geführt! Nun wurde er bei einer Festsitzung mit dem Ehrenring und der Ehrenbürgerschaft geehrt.

Es gab Höhen und Tiefen, aber das Positive überwiegte in den Jahren, so konnten viele Freunde und Bekannte gewonnen werden.

Unter den Gratulanten waren Landeshauptmann, Bürgermeister LAbg.ÖVP- Bezirksparteiobmann, Bürgermeister, Vizebürgermeister, BürgermeisterPolizei,sowie die Feuerwehren des Abschnittes und verschiedene Vereine der Marktgemeinde.Der Musikverein unter Stabsführerumrahmten den Festakt vor und in der Hügellandhalle. Mit Dankesworten von Bgm. Herbert Mießl für die 23-Jährige Tätigkeit als Bürgermeister und die Entwicklung der Gemeinde in dieser Zeit mit Industrie und Gewerbepark. Auch an seiner Frau Margarete galt ein großer Dank, sowie Tochterfür die Unterstützung in Politik, des Kameradschaftsbundes und der Feuerwehr. Im Gemeinderat wurde deshalb beschlossen den Ehrenring und bis jetzt als einzigem die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Bei der Dankesrede war der geehrte den Tränen nahe, war er doch als Quereinsteiger zur Politik und zum Bürgermeister von November 1993 bis zum Rücktritt im März 2017 geworden, das sind genau 8240 Tage!Mit Geschenken von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der Partei unter Obmann Andreas Kinsky mit den Bürgermeistern, Gemeindevorstand und der Partnergemeinde in Ungarn ging es zum Gesellschaftlichen Teil über.Infos Gemeinde: St. Margarethen an der Raab