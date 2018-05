Fightclub 300 - Rise of Spartans 2

03.05.2018, 22:18 Uhr

Weiz|Volxhaus: Insgesamt 26 Kämpfer aus 6 Ländern - darunter Österreich, Rumänien, Serbien, Bosnien, Kroatien und Ungarn konnte der Fightclub 300 aus Weiz für sein Event "Rise of Spartans 2" gewinnen und bot den Zuschauern ein Kampfsportevent auf internationalem Niveau.

11 von 10 Kämpfen konnte der "" für sich entscheiden - davon 1 durch "K.O." sowie 6 durch Technisches K.O. !

Für eine überraschende Wendung des Kampfes - und einer der spannendsten Szenen - sorgte der Weizer, der nach anfänglich- defensiver Position, seinen serbischen Gegnermit einem K.O.- Schlag in der ersten Runde zu Boden zwang. Die Kämpfernatur traf die Bezeichnung des Events "Rise of Spartans", dadurch "mit einem Schlag" auf den Punkt - die Menge jubelte!Die Veranstalter bedankten sich bei allen Sponsoren, Zuschauern, Vereinsmitgliedern, Kämpfern und Trainern, welche so eine Veranstaltung erst ermöglichen und freuen sich auf ein Wiedersehen im September als auch im November - wenn nicht nur die dritte Ausgabe von "Rise of Spartans" sondern auch ein Amateur Turnier mit rund 250 Kämpfern in der Sporthalle der HTBLA- Weiz, für jede Menge Action sorgen wird.Bei diesem Turnier werden sich von morgens bis abends die Kämpfer durch das K.O.- System kämpfen, bis schließlich die Finalkämpfe beginnen werden - das sollte man auf keinen Fall verpassen!- Amateur Turnier : 22. September- Rise of Spartans 3 : November (genauer Termin folgt)Infos unter: www.300-fightclub.com/