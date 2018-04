GEZ west wird zum besten österreichischen Fachmarktzentrum gewählt

19.04.2018, 14:39 Uhr

Beim Shopping Center Performance Report 2018 belegt das Gleisdorfer Einkaufszentrum in der Kategorie "Fachmarktzentrum" den ersten Platz!



Die Zeichen stehen auf Erfolg beim Gleisdorfer Einkaufszentrum in der Oststeiermark. Das unterstreicht nicht zuletzt der soeben erschienene Shopping Center Performance Report, welcher das GEZ west als Nummer 1 aller Fachmarktzentren in Österreich ausweist. "Es ist für uns natürlich eine ganz besondere Ehre von den Mietern auf Platz eins gewählt zu werden", zeigt sich der Inhaber des Einkaufszentrums, Josef Gasser, hocherfreut.„Es zeigt doch einmal mehr, dass wir mit unserer Strategie, die Mieter in jeglicher Hinsicht zu betreuen und ein optimales, auf das Fachmarktzentrum zugeschnittenes Werbekonzept umzusetzen, genau richtig liegen“, so Gasser weiter.

Bewertung der wirtschaftlichen Performance der Stores durch die Mieter im jeweiligen Shopping Center

Bewertung der Bedeutung der Shopping Center innerhalb der Einzelhandelsstruktur Österreichs, sowie der Shops innerhalb dieser Center für den betrieblichen Erfolg des eigenen Unternehmens

Bewertung ausgewählter Standortkriterien bei der Anmietung eines Shops in einem Shopping Center

Entstehung des GEZ west

Auch Bernd Walter sowie Thomas Raser, zuständig für das Centermanagement und -marketing, zeigen sich zufrieden: "Speziell seit dem Relaunch unseres Markenauftritts vor zwei Jahren, konnten wir unsere positive Außenwirkung weiter steigern. Es freut uns daher natürlich ganz besonders, dass unsere Bemühungen auch einen Beitrag zum Erfolg unserer Mieter leisten und wir gemeinsam unseren Standort zu einem der bedeutendsten in der Region gemacht haben. Damit wird auch ein erheblicher Teil der regionalen Kaufkraft vor Ort gehalten“.Der Shopping Center Performance Report, durchgeführt durch das unabhängige, deutsche Beratungsunternehmen ecostra, beinhaltet drei Themenblöcke:Nach der Entscheidung der Eigentümerfamilie die damaligen Lieb Märkte in Gleisdorf und Ludersdorf auf einen Standort zu vereinen, wurde 1999 mit der Entwicklung des Gleisdorfer Einkaufszentrums begonnen. Nach der Eröffnung von GEZ I im Jahr 2000 ging es mit der Expansion rasant voran und so wurden bis zum Jahr 2008 auch die GEZ- Bauabschnitte II, III und IV eröffnet. In Zusammenarbeit mit der Stadt Gleisdorf konnte in weiterer Folge, im Jahr 2010, mit dem Bau der Europastraße ein weiterer wichtiger Schritt für die Infrastruktur rund um den Standort gesetzt werden. Durch die Europastraße wurden brachliegende Grundstücke erschlossen sowie eine sehr wichtige Verkehrsachse zwischen dem GAP (Gewerbepark Albersdorf-Prebuch) und Gleisdorf West geschaffen. Dadurch wurde auch der Bau von Abschnitt "GEZ V“ ermöglicht und im Jahr 2015 abgeschlossen.In mittlerweile über 30 Geschäften werden im GEZ west über 450 regionale Arbeitsplätze gesichert. Darüber hinaus bietet der breite Branchenmix von Mode über Heimwerken, Drogerie, Kosmetik, Sportartikel bis hin zu Lebensmittel eine tolle Shoppingvielfalt direkt im Herzen der Oststeiermark an. Rund 900 Parkplätze sowie eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz runden das Angebot des Gleisdorfer Einkaufszentrums ideal ab.