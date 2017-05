GROSSE HALLENERÖFFNUNGSFEIER des WESTERNREITCLUBS WEIZ-PREDING

12.05.2017, 10:16 Uhr

Mit über 2.000 Stunden Eigenleistung und der Unterstützung regionaler Baufirmen, sind die Mitglieder des Westernreitclubs Weiz-Preding nun stolzer Besitzer einer wunderschönen Reithalle, die perfekt in die bestehende Anlage integriert wurde. Am Sonntag, 7. Mai 2017 wurde dann endlich die große Eröffnung gefeiert. Bereits am Vortag fand das erste Reitertreffen mit vielen begeisterten Teilnehmern statt. Im Vorfeld durch die Wettervorhersage leicht frustriert wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Doch der Wettergott meinte es überaus gut und brachte am Eröffnungstag frühlingshafte Temperaturen und auch viel Sonnenschein.Kurz nach 10.00 Uhr wurden die ersten Gäste willkommen geheißen. Neben zahlreichen Vertretern der Gemeinde, angeführt von Bgm. Erwin Eggenreich und seinem Vzbm. Franz Rosenberger, begrüßte der Vorstand des Reitclubs auch den Präsidenten des Steirischen Pferdefachverbandes Ludwig Hoffmann, den ASVÖ Vizepräsidenten Johann Hörzer, die Geschäftsführerin des Landesvereins „Die Ländlichen“ Barbara Lechner und das Präsidiumsmitglied des Fachverbandes der Reiter und Fahrer, Dr. Günther Forenbacher.Gegen 10.30 Uhr nahm Pfarrer und Dechant Franz Lebenbauer die Segnung vor. Nach einer kurzen Predigt lasen unsere Mädchen Fürbitten und im Anschluß wurde der Frühschoppen eröffnet. Die Clubmitglieder versorgten die Menge mit kalten Getränken, Mehlspeisen, Würstl und leckeren Schnitzel mit Pommes Frites und Erdäpfelsalat, musikalisch unterstützt durch die steirische Gruppe „Jojo Zigeina“.

Mit einem überaus umfangreichen Rahmenprogramm wurden die weit über 500 Gäste aus der Umgebung unterhalten, angefangen von einer Hüpfburg, Kinderbasteln und –schminken bis hin zum Kinderreiten auf dem einen oder anderen Turnierpferd. Zwei Kutschen drehten mit sehr vielen Gästen ein paar Runden in der idyllischen Landschaft rund um die neue Halle.Um 13.30 startete das Showprogramm, mit einer Quadrille zu Elivs Presley’s „Don’t be cruel“. Joanna Sallegger, Marie Fladl, Felix Frieß und Matthias Stromberger, ritten in fescher Manier mit weißer Bluse und schwarzen Chaps und begeisterten das Publikum. Weiters zeigten Franz Vorraber und seine Tochter Sarah eine beeindruckende Einführung in das Westernreiten mit Auszügen aus den Disziplinen Trail, Pleasure und Reining. Sarah und ihre Erfolgsstute „Like Smokin Gun“ brachten das Publikum mit zügellosen Trab und Galopp zum Staunen, während Franz mit seinem Hengst „Big Chic Gun“ mit schnellen Zirkeln und tollen Stopps die Menge aufjubeln lies. Im Programm weiter ging es dann mit einer entzückenden Hundeshow. Die beiden Shetties „Marley & Jester“ tanzten wortwörtlich um ihre Besitzerin Michi Taucher. Eine weitere sehr beeindruckende Dressureinlage bot Dominik Riener, gekleidet im Barockstil, mit seiner Hannoveraner Stute „Wanda“. Die beiden bildeten eine perfekte Einheit von Mensch und Pferd, mit kaum sichtbarer Hilfengebung, zuerst im Sattel und anschließend mit Langzügeln. Eine unglaubliche Harmonie brachte der „Natural Horseman“ und Trainer Markus Dungl mit seinem bereits 22j. Wallach „Being Star“ in die Arena, die beiden verständigten sich nur durch Körpersprache und Signale. Man spürte das Vertrauen zwischen beiden und es sah wie ein Tanz aus. Als die Musik für den nächsten Akt losging, erkannte das Publikum sofort um welches Thema es sich handeln könnte. Katrin Taucher und ihr Wallach ‚Uncle Sam’ zeigten eine Freiheitsdressur á la Pippi Langstrumpf und der kleine Onkel, es wurde eifrig applaudiert.Nach einer kurzen Pause folgte der 2. Teil des Showprogramms, es hieß Manege frei für Kerstin Dunst und ihrer Haflingerdame „Sidora“. Die beiden unterhielten spielerisch mit vielen Zirkuslektionen, wie Teppich aufrollen, Spielzeug in einen Korb legen und verbeugen. Im Anschluss tanzten 9 Damen der Line Dance Gruppe aus Thannhausen, angeführt von Katrin Taucher, zu flotter Countrymusik in Linienaufstellung in Blockform und noch dazu in typischer Cowboymanier mit Jeans, Hemd und Boots. Dies ermunterte einige Gäste danach zum Mitmachen und es veränderte die Stimmung in keinster Weise. Gänsehaut bekam das Publikum beim nächsten Akt, dem Horse-Dog-Trail mit Silvia Zötsch auf ihrem Wallach „Gunners Goldmine“ begleitet von ihrer Australian Shepherd Dame „Amber“. Diese eingespielte Dreiecksbeziehung harmonisierte unglaublich während sie typische Westernhindernisse meisterten, wie das Viereck, ein Tor und Trabstangen. Weiter ging es mit der Hunde-Frisbee-Show mit dem „Pfotentreff“ aus Mitterdorf an der Raab. Die eifrigen Disc-Dogger haben sich trotz weichem Sand und der Ablenkung der vielen Zuseher super geschlagen und gezeigt wie man eine Freestyle-Kür aufbaut. Bei der Modenschau „Western on the Catwalk“ führten über 14 aktive Turniermitglieder des Reitclubs Weiz-Preding ihre Show-Outfits vor, vom einfachen Cowboy Style bis zum pompösen Glitzerlook wurde alles geboten. Beim rasanten Barrel Race, im vollen Galopp durch einen Parcours aus Tonnen, matchten sich Franz und Sarah Vorraber in jeweils zwei Gängen und zeigten dabei ihr reiterliches Können und die Schnelligkeit der Pferde. Im großen Finale, der Freestyle-Reining, ritten nochmals Silvia Zötsch, zur melancholischen Musik aus dem Film „Das letzte Einhorn“, und Franz Vorraber als „Schnappi, das kleine Krokodil“. Beide legten in voller Kostümierung schnelle Zirkel, Sliding-Stopps und Spins hin, alles Auszüge aus der Königsdisziplin des Westernreitens, der „Reining“.Die Veranstaltung fand einen gemütlichen Ausklang, alle plauderten entspannt miteinander und nahmen so manchen schönen Eindruck von dieser gelungenen Halleneröffnungsfeier mit nach Hause.Der Vorstand des Reitclubs Weiz-Preding möchte sich bei dieser Gelegenheit bei allen Sponsoren bedanken, vorne weg der Stadtgemeinde Weiz. Weiters einen Dank an die Firmen Karl Berger Bau Weiz, Holzbau Hackl Weiz, Josef Christandl GmbH Weiz, Marko GmbH & Co KG Weiz, Öbau Reisinger GmbH Weiz, Andreas Pusterhofer Feinplanierer Pöllau, Sajowitz Dach GmbH Weiz, Sägewek Sallegger Birkfeld und Marsway Handels GmbH Ebersdorf. Nicht zu guter Letzt danken wir unseren Mitgliedern des Reitclubs für den unglaublichen Einsatz und Zusammenhalt, wir sind sehr stolz auf Euch!