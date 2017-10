Laschober: Markenmode in Weiz

19.10.2017, 12:57 Uhr

Von wegen Altherrengeschäft: Das Menswear-Fachgeschäft Laschober ist spätestens seit der Übernahme durch Tochter Sandra Laschober noch moderner und jünger geworden.

Geschäftsausbau im Winter

Fachmännische Beratung und viele Extras

Seit 50 Jahren gibt es Laschober schon in Weiz – seit 1978 sitzt das Herrenkleidungs-Fachgeschäft am heutigen Standort in der Lederergasse. Doch von altbackenem Stil keine Spur: Im Gegenteil, das geräumige Geschäft präsentiert sich jung, hell und modern. Das Ziel des Familienbetriebs Laschober ist, dass für jeden etwas dabei ist, auch günstigere Kleidung, und etwa schlank geschnittene Anzüge für junge Maturaballbesucher. "Aber auch die älteren Herren sind viel modischer geworden heutzutage", schmunzelt die junge Geschäftsführerin Sandra Laschober.Die in der Fachschule Naas ausgebildete Betriebsdienstleistungsfachfrau und Wirtschaftsassistentin, die im Frühjahr noch die Unternehmerprüfung erfolgreich abgelegt hat, hat das Geschäft im Vorjahr von ihren Eltern Werner und Waltraud Laschober übernommen. Sie führt es nun höchst erfolgreich: Im Winter wird der erste Stock komplett ausgebaut. Alles, was bisher Lagerfläche oder Bürofläche war, wird nun zum Teil des Geschäfts, dessen Fläche dadurch um 120 m² auf insgesamt rund 500 m² erweitert wird. Während bisher im oberen Stockwerk Hochzeitsanzüge und Tracht zu finden waren, wird der geräumige Shop in Zukunft thematisch in "casual und sportswear"-Kleidung und in Elegantes geteilt werden. Anfang März 2018 ist zur Feier der Fertigstellung ein großes Eröffnungsfest geplant."Normalerweise gibt es in Kleidungsgeschäften das größere Angebot immer für die Damen, dabei brauchen gerade Herren eine besonders fachmännische Beratung", erklärt Sandra Laschober die traditionelle Spezialisierung des Geschäfts auf Herrenmode. Gerne nimmt man sich mehr Zeit, um ganz individuell auf den Kunden eingehen zu können.Anpassungen durch die Änderungsschneiderei im Haus sind für Laschober-Kunden kostenlos. Auch die Parkplätze im Laschoberhof stehen den Kunden gratis zur Verfügung. Die Geschenksverpackung, die besonders gerne zur Weihnachtszeit in Anspruch genommen wird, geht ebenfalls "auf's Haus": "Da sind wir oft den ganzen Tag nur am Packerl-Einpacken", lacht Sandra Laschober. Treue wird vom sympathischen Familienunternehmen übrigens belohnt: Stammkunden erhalten 5% des Jahresumsatzes als Bonus-Gutschrift zurück.

Pepe Jeans LondonHugo BossHugo Boss OrangeBrax Feel goodOlympDaniel Hechter ParisEternaLodenfreyDigel – the menswear conceptSteinbock – Tyrol/AustriaMeyer: Trousers for a perfect fitMonte Carlo CasualwearGloriette Vienna 1886Pierre Cardin