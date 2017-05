Reise in die Welt des Hörens

15.05.2017, 08:07 Uhr

Die Vorbereitungen für den Klangtunnel-Saisonstart am 1. Juni in Birkfeld laufen bereits auf Hochtouren.

Generationen



Öffnungszeiten

Mit dem neuen Kinderprogramm in den Ferien gibt es eine noch größere Vielfalt. An allen Donnerstagen im August wird von 10 bis 16 Uhr gebastelt, gemalt, geforscht und experimentiert. Kinder ab vier Jahren sind dazu herzlich willkommen. Weiters wird es im Juni einen Infotag zum Thema Gebärdensprache geben, wo man interessante Einblicke in die Welt der Gehörlosen erleben kann.Ein Besuch im Klangtunnel ist für alle Generationen ein Erlebnis - ob für Kindergärten, Schulen (Grundschulen bis hin zu höherbildenden sowie berufsbildenden Schulen), Busreisegäste oder im Zuge von Familien-, Firmen- und Vereinsausflügen. Egal, ob Jung oder Alt, ob bei Schön- oder Schlechtwetter: Die Sinneswelt des Ohres zu erforschen, wird aufgrund der vielen Experimente eine spannende Reise. Unter anderem kann man die Vorteile optimaler Raumakustik erleben, sich mit dem Smartphone durch die Ausstellung hören, einen Hörtest absolvieren oder die Geschichte des Schlosses Birkenstein entdecken.Ab 1. Juni bis Ende September 2017, von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 10 bis 17 Uhr (Einlass bis 16 Uhr); im Oktober an den Betriebstagen der Feistritztalbahn zu den oben angeführten Öffnungszeiten. Gruppenführungen ab 10 Personen auf Anfrage ganzjährig möglich. Details auf www.klangtunnel.at.