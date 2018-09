Fightclub 300, 4 Weizer 5 Medaillen

09.09.2018, 12:17 Uhr

Weiz : Fightclub 300 | World Games in Schwäbisch Gmünd 31.08. - 02.09....5 Kontinente - 25 Länder - mehr als 1200 Starter...und mit dabei die Stadt Weiz mit dem Fightclub 300, vertreten durch unsere jungen lokalen Champions Niklas Steinbauer und Marco Gerstmann, sowie 2 Newcomer Andi Potocean und Lukas Hasenhütl, von denen wir in Zukunft sicher noch öfters hören werden, angeführt von ihrem Trainer Hrvoje Kisasondi.

In jeder Kategorie warteten mehrere Gegner, sodass die Medaillen durch mehrere Kämpfe hart erarbeitet werden mussten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und Kämpfer, sowie ihr Trainer, können stolz sein :- Niklas Steinbauer GOLD- Lukas Hasenhütl BRONZE- Andi Poto BRONZE- Marco Gerstmann GOLD - BRONZEDieses Ergebnis bei einem derart großen und wichtigen Event konnte nur durch ein qualitativ hochwertiges Training erreicht werden, in dem die Athleten des Fightclub300 anscheinend immer alles geben und von Tag zu Tag besser werden.Der Kalender ist mit kommenden Kämpfen voll, von daher werden wir in naher Zukunft noch öfter von den Erfolgen des Fightclub 300 und deren Mitglieder lesen.Der Fightclub 300 bietet ein Training für Jedermann, egal ob Anfänger, Kinder, Hobby, zukünftiger Champion, oder einfach nur für die Figur und Fitness, wichtig ist es den ersten Schritt zu wagen und ein Probetraining mit den Champions persönlich zu absolvieren.Bis zum 14. September gibt es noch die Möglichkeit bei den Tagen der offenen Tür gleich mehrmals mit zu trainieren. Meldet euch direkt im Gym von Montag bis Donnerstag ab 16:40, oder kontaktiert den Club auf Facebook: