Mit der richtigen Jause und ein paar Adaptionen lässt sich der Umstieg auf den Herbst besser schaffen.

(ÖSTERREICH). Für Österreichs Schüler fängt in diesen Wochen der Ernst des Lebens wieder an. Nach den Sommerferien fällt es vielen Kindern und Jugendlichen schwer, zum geregelten Tagesrhythmus zurückzukehren. Idealerweise haben Eltern bereits in der letzten Ferienwoche begonnen, den Nachwuchs früher zu wecken, um sie auf die Umstellung vorzubereiten. Falls das nicht passiert ist, sollten sich Kinder gegen anfängliche Müdigkeit bestmöglich wehren. In den ersten Wochen täglich ein Nickerchen einzulegen, erschwert womöglich die Rückkehr in den gewohnten Tagesablauf und kann daher kontraproduktiv sein.

Hilfreich ist hingegen eine gesunde Schuljause. Neben Obst und Gemüse spenden vor allem Nüsse wertvolle Energie. Studentenfutter eignet sich als kleine Nascherei zwischendurch, um aufkommende Müdigkeit zu übertauchen. An den ersten Schultagen sind Eltern idealerweise darauf vorbereitet, ihren Kindern bei den Hausübungen etwas mehr als üblich zur Seite zu stehen. Das nimmt Druck von den Schülern und erleichtert wiederum die Schulrückkehr. Nach der Pflichterfüllung sollte körperliche Betätigung gefördert werden. Auch am Computer lassen sich lehrreiche Abenteuer erleben, aktives Herumtollen im Garten ist in dieser Phase allerdings gesünder.