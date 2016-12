Werndorf bekommt ein Sportzentrum

21.12.2016, 00:00 Uhr

„Die größte Herausforderung ist die Enge des Grundstücks“, sagt Norbert Frei vom Architekturbüro Frei & Wurzrainer. Im nördlichen Bereich entsteht eine Tribüne, die auch als Lärmschutz zu den Anrainern ausgerichtet wird. „Wir waren bisher auf kleinstem Raum eingeengt“, sagt Friedrich Zink. Der Kantineur freut sich auf einen modernen Gastrobereich mit Kühl- und Aufbewahrungsräumen ebenso wie der Obmann vom SK Fliesen Garber Werndorf Günther Nowak auf die neue Sportstätte.Im Jänner fahren die Bagger auf, „wir sind in acht Monaten fertig“, bestätigt Franz Lederer-Grabner von der Baufirma Lederer. Bauherr ist die Gemeinde Werndorf mit Baurechtsvertrag der Wohnbaugruppe Ennstal. „Wir haben über hundert Kinder und Jugendliche im Sportverein, denen bald ein modernes Sportzentrum zur Verfügung steht“, sagt Bgm. Willi Rohrer. Den Gedanken des Ortschefs ergänzt Sportlandesrat Anton Lang. „Wir brauchen den Breitensport und den Spitzensport. Die künftigen Spitzensportler finden wir in den Gemeinden, in den Schulen und bei den Vereinen“. Bei Fußball gehe es für ihn um mehr, als einem Ball nachzulaufen. „Neben der körperlichen Fitness werden im Jugendfußball Werte wie Teamgeist vermittelt.“. Applaus dafür kommt von U9-Trainer Gregor Temmel, LAbg. Oliver Wieser, Ennstal Vorstandsdirektor Wolfram Sacherer sowie den Gemeinderäten und Bauausführenden.