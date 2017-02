Kampf gegen Feinstaub – Freitags-Vorteil bei Öffis gilt nun täglich

03.02.2017, 11:31 Uhr

Land Steiermark weitet Aktion "Meine Luft – Reine Luft" aus – bis Ende Februar gilt der Freitags-Vorteil nun tätglich.

Stundenkarte = Tageskarte



Autofreier Tag und Fahrverbote

Einmal tief durchatmen – in Graz aktuell keine wirklich gute Idee. Bereits bis heute wurden die EU-Feinstaubwerte an 20 Tagen überschritten. "Und das nicht nur in Graz – durch die Inversionswetterlage haben wir auch in den obersteirischen Ballungsräumen, im Leibnitzer Becken oder auch in Köflach oder Liezen Überschreitungen", sagt Umwelt- und Verkehrslandesrat Anton Lang."Da nun auch die Prognose für den Februar äußerst ungünstig ist, waren wir zum Handeln gezwungen", stellt Lang klar. Daher wird die Aktion "Meine Luft – Reine Luft" nun ausgeweitet. Statt wie bisher nur am Freitag, kann von 8. Februar bis Ende des Monats mit Erwerb einer Stundenkarte den ganzen Tag mit den Öffis in der gelösten Zone gefahren werden. "Das sind nun zusätliche Kosten von 600.000 Euro – insgesamt kostet die Aktion rund eine Millione Euro. Aber die Gesundheit unserer Bevölkerung hat eben absoluten Vorrang. Durch Umstrukturierungen konnten wir diese Mittel zur Verfügung stellen", fährt der Landesrat fort.Von generellen Fahrverboten hält Lang wenig, "weil sie bei dieser Wetterlage auch wenig bringen würden. Außerdem wollen wir die Menschen mit Aktionen wie 'Meine Luft – Reine Luft' dazu bewegen, freiwillig auf das Auto zu verzichten und auch die Öffis umzusteigen." Anders sieht’s beim auch immer wieder diskutierten autofreien Tag aus – "hier beschäftigt sich seit letzten Jahr eine Arbeitsgruppe des Landes Steiermark und der Stadt Graz, wie so etwas zur Umsetzung gelangen könnte." Auch ein Fahrverbot von Dieselfahrzeugen ist eine Möglichkeit, die es laut Lang gilt, ins Auge zu fassen.