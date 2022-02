SCHALCHEN (zema). Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Abend des 01.02.2022 in Schalchen im Bezirk Braunau gegen 17:15 Uhr. Ein Fahrzeug geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Schienen und wurde vom herannahenden Cityshuttle der ÖBB erfasst und einige Meter mitgeschliffen. Der Zug war von Baunau nach Mattighofen unterwegs. Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Nach Auskunft der am Unfallort anwesenden Polizei handelte es sich um einen Unfall. Es waren die Feuerwehren Schalchen, Mattighofen und Furth an der Einsatzstelle um diese auszuleuchten und bei der Bergung zu helfen.