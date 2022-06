Am Freitag wurde die Mountainbike-Trailstrecke am Kapfenberger Pöschen von Stadtrat Matthäus Bachernegg offiziell eröffnet; sie ist nach einem der Grundbesitzer benannt und trägt den Namen "Volkeracho".



KAPFENBERG. Sie ist zwei Kilometer lang und bietet Mountainbike-Downhill-Spaß im mittleren Schwierigkeitsgradüber rund 200 Höhenmeter – die Rede ist von der neuen Mountainbike-Trailstrecke "Volkeracho" am Kapfenberger Pötschen.

Offizielle Eröffnung: Stadtrat Matthäus Bachernegg durchschnitt das Band am vergangenen Freitag; jetzt darf offiziell gefahren werden.

Errichtet wurde sie in rund 800 Arbeitsstunden in Zusammenarbeit von Mountainbikern sowohl aus Kapfenberg, als auch aus Bruck. "Sie enthält alles was man braucht: Sprünge, Wellen, Steikurven, man hat zwichendurch aber auch natürliche Abschnitte auf dem Waldboden. Und obwohl sie bislang noch gar nicht offiziell eröffnet war, wird sie schon sehr gut angenommen", erzählt Max Trafella.

Mitgearbeitet hat auch Markus Pekoll, Mountainbike-Koordinator im Land Steiermark: "Ich denke, dass es gerade für eine Stadt wie Kapfenberg, die immer auf der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften ist, extrem wichtig ist, auch entsprechendes Freizeitangebot bieten zu können. Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung werden bei der Suche nach Arbeitskräften immer wichtiger."

Und auch Volker Schnäbele, Namensgeber der Strecke, selbst Mountainbiker und zudem einer der drei Waldbesitzer, durch deren Grundstücke die neue Strecke verläuft, fand nur lobende Worte für die neue Strecke und hielt ein Plädoyer fürs Fahrradfahren.

Hinweistafel mit einer guten Übersicht über alle Kapfenberger Mountainbiken-Strecken.

Revitalisierung der Mountainbike-Strecken in Kapfenberg



Die feierliche Eröffnung der Pötschen-Trail-Strecke ist Teil einer größeren Initiative der Stadt Kapfenberg, wie Projektkoordinator Helmut Pichler erklärt. "Mountainbiken ist einer der aufstrebenden Sportarten. Die Stadtgemeinde Kapfenberg hat deshalb im letzten Jahr mit der Revitalisierung der bestehenden Mountainbike-Strecken begonnen. Dabei handelt es sich um die Pötschen-Runde, die 2-Rad-Grill-Strecke und den Gemysag Fitness Trail. Insgesamt wurden rund 200 neue Tafeln montiert und die einzelnen Strecken wurden mittels Verbindungstafeln zu einer großen Runde zusammengefasst", so Pichler.

Blick von der Straße aus auf den Einstieg der Trailstrecke.

Es wurden sowohl die einzelnen Runden, als auch die Verbindungsstrecken mit Entfernungsanzeigen versehen, sodass man sich die jeweiligen Strecken nach Lust und Laune selbst zusammenstellen kann. Die Gesamtstrecke beläuft sich auf 40 Kilometer und 850 Höhenmeter und ist fast ausschließlich auf Straßen und Forststraßen befahrbar. Mit dieser großen Runde will man dem Freizeitangebot für Hobby-Mountainbiker und E-Biker gerecht werden. Weitere Ausbaumöglichkeiten sind bereits in Arbeit.

