Die Corona-Pandemie hinterlässt im Spitzensport seine Spuren. Auch das Damenteam der ersten Bundesliga des ESV-Tischtennis Bruck ist davon betroffen.

Die verschärften Regelungen machen es Spielerinnen, die nicht in Österreich leben, fast unmöglich für ihren Verein an der Meisterschaft teilzunehmen. Probleme bei Grenzkontrollen, PCR-Tests und Übernachtung (2G) machen ein Antreten fast unmöglich.

Aus diesem Grund hat sich die Brucker Vereinsleitung entschieden anstatt ihrer slowenischen Legionärin Katja Tomazic das aus den eigenen Reihen stammende Nachwuchstalent Dorotheea Alexandru fix in die erste Mannschaft einzubauen.

Die Dreizehnjährige, die in Gruppe 1 der österreichischen WIN-Serie startberechtigt ist und

schon ersatzweise in der Bundesliga ausgeholfen hat, soll nun als dritte Spielerin das Team um Nicole Galitschitsch und Monika Juric komplettieren.