Beim nordischen Ski-Heimweltcup der Damen in der Ramsau landeten die Lokalmatadorinnen aus der Steiermark im Vorderfeld.

Die junge Eisenerzerin Lisa Hirner wurde in der Nordischen Kombination Fünfte, verbesserte sich im Langlauf nach Rang sechs im Springen um einen Platz. "Ich bin froh, dass ich das so hingebracht habe", sagte sie, "auf der Schanze muss ich noch konstanter werden, aber in der Loipe bin ich echt gut." Weltcup-Debütantin Eva Hubinger, die in Eisenerz als Elektrikerin arbeitet, kam als 17. ins Ziel.

Bei den Spezialspringerinnen war Marita Kramer eine Klasse für sich. Sie gewann ihr viertes Springen in Serie. Daniela Iraschko-Stolz wurde gute Sechste.