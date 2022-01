Bei den BT Füchsen in der HLA-Meisterrunde und der Handball Sportunion Leoben in der HLA-Challenge ist noch bis Februar Ligapause.

Das Herrennationalteam bereitet sich mit zwei Testspielen gegen Gastgeber Slowakei auf die EURO vor. Die Vorgruppengegner für Österreich sind ab 14. Jänner Polen, Deutschland und Weißrussland.

Bei den Damen geht es in der WHA schon weiter. Die BT-Füchse-Damen sind am 8. Jänner in Stockerau zu Gast. Danach folgen am 12. Jänner das Cup-Achtelfinalheimspiel gegen Atzgersdorf und das WHA-Heimderby gegen HIB Graz (15. 1.).