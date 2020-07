In toller Form präsentierten sich die beiden KSV-Läufer beim Austrian Top Meeting in Graz. Nachwuchsmodellathletin Lotte Seiler holte sich bei der "Elimination Mile" der Frauen, einem neuen Format, bei dem jede Runde die bzw. der letzte Teilnehmer ausscheidet, den Sieg. Ihrem Schlussangriff konnte die Konkurrenz nicht standhalten, ihre Endzeit lautete 5:32,79 Min., Paul Stüger startete im gleichen Bewerb bei den Männern, schaffte es ebenfalls in die letzte Runde und wurde mit 4:31,04 Min. Dritter.

Beim Leichtathletik-Meeting in Vöcklabruck gewann Bianca Illmaier über 800 Meter in 2:13,96 Min., Daniel Karner (1:58,69) wurde bei den Männern Dritter, Fabian Ferk mit persönlicher Bestleistung (2:03,37) Sechster, Martin Schoberegger Zehnter.

Auch beim Sommermeeting in Wien waren die KSV-Athleten mit gleich fünf persönlichen Bestleistungen erfolgreich am Start: So Anton Seiler, Yannick Galler und Elias Pölzl über 800 Meter, Paul Stüger (2.) war der Tempomacher. Auch Estella Prieler (400 Meter, 2.) und Anna-Lena Mandl (800 Meter) liefen zu persönlichen Bestmarken.