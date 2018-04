Ein "Haus der Vielfalt" für Bruck

21.04.2018, 00:00 Uhr

Jugend am Werk hat einen neuen Standort in Bruck, am Freitag wurde dieser feierlich eröffnet.



Eröffnungsfeier



Alle unter einem Dach

Alles unter einem Dach – so lässt sich kurz zusammenfassen, was Jugend am Werk (JAW) in der Erzherzog Johann-Gasse 6 in Bruck zusammengeführt hat: die "Frühen Hilfen" (Unterstützung für Schwangere, Eltern und Familien), die Mobilen Dienste für Menschen mit Behinderung sowie die aus St. Marein übersiedelte Sozialpädagogische Wohngemeinschaft "trapez" wurden von früher drei auf jetzt einen Standort zusammengelegt. "So können wir nicht nur die Instandhaltungskosten gering halten – vor allem unsere Kundinnen und Kunden profitieren. Denn die Mitarbieter können sich durch kurze Wege bestens vernetzen und fach- und fallübergreifend arbeiten. Auf diese Weise kan jeder Mensch die Unterstützung bekommen, die er gerade braucth", bringt es JAW-Geschäftsführer Walter Ferk auf den Punkt.Feierlich eröffnet wurde das neue sanierte Gebäude am vergangenen Freitag unter Beisein von Soziallandesrätin Doris Kampus. Sie zeigte sich über diesen positiven Anlass hocherfreut und bezeichnete die Organisation und alle dabei helfenden Hände als "Flaggschiffe der Sozialpolitik" und als "menschliches Rückgrat der Steiermark". "Das breite Angebot von Jugend am Werk ist eine verlässliche Stütze für die Sozialpolitik des Landes Steiermark. Ob für Kinder, Jugendliche, Erwachsene in schwierigen Lebenslagen oder Menschen mit Behinderung: Jugend am Werk deckt ein breites Spektrum an sozialen Leistungen ab."Ebenfalls anwesend: Bezirkshauptfrau Gabriele Budiman, Bürgermeister Peter Koch und Wolfram Sacherer (Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal), der für die Sanierung und den Umbau verantwortlichen Baufirma.Das rundum erneuerte Haus wurde in rund sechsmonatiger Bauzeit zeitgemäß adaptiert, insgesamt stehen nun rund 450 m² Wohn- und Beratungsfläche zur Verfügung. Die neuen Bewohner, derzeit genau neun an der Zahl, waren im Rahmen des Projektes "Alle unter einem Dach" auch aktiv an der Planung ihres künftigen Zuhauses beteiligt. "Wir sind ein Ort der Vielfalt, an dem Träume, Bedürfnisse, Ängste und Sorgen – das Leben – Platz finden", erklärt Hilde Scheikl, Leiterin von Jugend am Werk Bruck.Jugend am Werk ist in Bruck seit Mitte der 1990er-Jahre tätig. Mit steiermarkweit derzeit 1.042 Mitarbeiter zählt JAW zu den vielfältigsten und größten Anbietern sozialer Dienstleistungen.