"Finale Grande" im Kampf gegen den Abstieg

27.04.2017, 12:00 Uhr

Samstag letztes Handballderby.

Der Handballwahnsinn biegt in die Zielgerade. Nach dem, dank einer starken Leobener zweiten Hälfte, deutlichen 28:21-Heimsieg, schlug Bruck im zweiten Duell zurück und glich mit einem 25:23 in der "best of three"-Serie aus. Am Samstag (19 Uhr) fällt in Leoben die Entscheidung – HLA-Klassenerhalt oder Abstieg in die Bundesliga!In einer dramatischen und teilweise auch hektischen Partie stach vor allem Bruck-Keeper Emir Taletovic, der die unglaublichsten Bälle abwehrte, heraus. Und Mladan Jovanovic, der nach einer bösen Attacke von Leobens Sabazgiraev (wurde deswegen ausgeschlossen) nach dem Wechsel mit gebrochenem Nasenbein weiterspielte. "Ich bin auch am Samstag hundertprozentig dabei", sagte er hinterher. Im Finish stand der Brucker Anhang kopf, die Leoben-Fans waren enttäuscht. Und Klub-Boss Claus Hödl knirschte: "Wir müssen Samstag zurückschlagen, der Abstieg wäre eine Katastrophe."