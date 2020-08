Samstag Früh, um kurz nach 8:30, ging es mit dem Panoramawagen der Mariazellerbahn eben dorthin. Ich nutzte die Gelegenheit, meine Fahrt mit einem Frühstück zu verschönern (man kann beim Buchen der Tickets aus mehreren Angeboten wählen). Die Fahrt nach Mariazell ist sehr kurzweilig, da sie durch wunderschöne Landschaften führt. In Mariazell angekommen, fuhr ich zuerst mit der Gondel auf die Bürgeralpe, machte eine kleine Wanderung und nach einer kurzen Mittagsrast in einer Hütte, fuhr ich wieder hinunter und besichtigte die Basilika und den Ort. Am Nachmittag ging es mit der Bahn wieder zurück. Hier ein paar Eindrücke, die ich mitgebracht habe.