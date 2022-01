In den vergangenen 24 Stunden gab es 22.453 Corona-Neuinfektionen in Österreich. Nach mehrtägigem Ausfall haben Innen- und Gesundheitsministerium auch die Corona-Zahlen für Donnerstag bis einschließlich Samstag nachgeliefert.

ÖSTERREICH. Derzeit befinden sich 1.129 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 192 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 577

Kärnten: 1.725

Niederösterreich: 3.938

Oberösterreich: 3.414

Salzburg: 1.887

Steiermark: 2.326

Tirol: 2.667

Vorarlberg: 1.062

Wien: 4.857

Anhaltend mehr als 24.000 Neuinfektionen pro Tag

Nach mehrtägigem Ausfall haben Innen- und Gesundheitsministerium auch die Corona-Zahlen für Donnerstag bis einschließlich Samstag nachgeliefert. Demnach hat es hierzulande am Samstag 24.260 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gegeben, am Freitag 25.346 und am Donnerstag 24.314. Das war jeweils deutlich über dem Sieben-Tages-Schnitt von 21.345. Ursache dafür sind die hohen Fallzahlen Beseitigt sind die Datenprobleme Ursache für die Datenprobleme der vergangenen Tage sind die hohen Fallzahlen - behoben sind die Probleme nich nicht,.

Bis einschließlich Samstag sind inklusive 17 nachgemeldeter Todesfälle 13.985 Menschen in Österreich seit Ausbruch der Pandemie an Covid-19 gestorben. In den vergangenen sieben Tage waren insgesamt 70 Todesfälle zu verzeichnen. 1.126 Personen befanden sich am Wochenende aufgrund des Corona-Virus in Behandlung in einem Krankenhaus, um 18 mehr als am Freitag. 194 wurden auf einer Intensivstation behandelt, um fünf weniger als am Freitag. Innerhalb einer Woche hat die Zahl der schweren Covid-Fälle in den Spitälern um 20 abgenommen.

Höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol

Dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge ist die Inzidenz weiter auf nunmehr 1.767,0 neue Fälle je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gestiegen (Stand: Samstag, 14.00 Uhr). In absoluten Zahlen waren das 157.836 Betroffene. Damit haben sich in der abgelaufenen Woche in Österreich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert, als die Stadt Salzburg Einwohner hat.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist aktuell Tirol mit 2.604,0, gefolgt von Salzburg (2.558,7) und Wien (2.305,8). Am niedrigsten ist sie in der Steiermark (1.157,0) und im Burgenland (1.187,1). Unter dem Österreich-Schnitt liegen auch Kärnten (1.322,6), Niederösterreich (1.346,6) und Oberösterreich (1.618,0). Vorarlberg hält bei 1.767,4.

Der Bezirk mit der österreichweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist Landeck in Tirol mit den Tourismushochburgen St. Anton am Arlberg und Ischgl. Die Inzidenz liegt hier bei 4.232,6. Dahinter folgt der benachbarte Bezirk Imst mit einer Inzidenz von 3.916,5 und Kitzbühel mit 3.282,5.

Von den neun Tiroler Bezirken gibt es mit Reutte und Lienz nur mehr zwei mit einer Inzidenz unter 2.000. Ähnlich hohe Inzidenzen zeigen sich in Salzburg. St. Johann im Pongau weist einen Wert von 3.763,3 aus, Zell am See 3.562,5. Tamsweg und Hallein liegen knapp unter der 3.000er-Marke.

