Kate Middleton & Meghan Markle: Verstecktes Detail in ihren Weihnachtsfotos

Kate Middleton und Meghan Markle stehen noch immer auf der gleichen Seite. Das scheinen die beiden Herzoginnen mit ihren Weihnachtsbotschaften zu bestätigen. Zumindest findet sich eine kleine, versteckte Gemeinsamkeit in beiden Bildern.



Das aktuelle Jahr hat für einige Spannungen zwischen den Familien von Kate Middleton und Meghan Markle gesorgt, doch es sieht ganz danach aus, als ob die beiden zu Weihnachten auf versteckte Art und Weise mitteilen wollten: Wir stehen noch immer auf der gleichen Seite! Diese sehr versteckte und geheime Botschaft wollen zumindest Fans in den Weihnachtsbildern der beiden Frauen entdeckt haben. Doch woher kommt diese Vermutung? Die findet sich interessanterweise in den Kleidungsstücken ihrer Söhne, die in Verbindung zueinander stehen, auch wenn das auf dem ersten Blick nicht sofort zu erkennen ist, wie das "Hello Magazine.com" berichtet.

Geben sie sich gegenseitig Tipps?



Zu Weihnachten gab es von Kate Middleton und Prinz William nicht nur die jährliche Weihnachtskarte, sondern auch einen privaten Schnappschuss, der zur Sommerzeit entstanden ist. Darauf sehen wir den ältesten Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana, wie er liebevoll seinen kleinen Sohn Louis küsst, während Prinzessin Charlotte und Prinz George ebenfalls für ihre Mutter posieren. George trägt dabei Schwimm-Shorts der Marke Boden. Und genau diese Marke trägt auch Baby Archie in seiner ersten offiziellen Weihnachtskarte. Selbstverständlich krabbelt dar kleine Prinz nicht in Schwimmshorts herum, sondern trägt - passend zur Jahreszeit - einen flauschigen Pullover mit einem Eisbär. Ebenfalls von der Marke Boden! Kann das Zufall sein? Oder tauschen sich Herzogin Catherine und Herzogin Meghan noch immer über die perfekte Kleidung für ihre Söhne aus? Das weiß wohl nur der Palast selbst und wir dürfen weiterhin rätseln.

Kates Schnappschuss...



... und Meghans Karte