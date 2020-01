Michael Jackson: Seine drei Kinder machen Rom unsicher

Paris Jackson zeigt sich gemeinsam mit ihrem Freund in Italien. Mit dabei: Ihre Brüder Prince und der sonst so kamerascheue Bruder Bigi (ehemals Blanket).



Die Feiertage verbrachten die Kinder von Michael Jackson nicht in Amerika, sondern in Italien und genossen die Sonne in Rom. Doch Tochter Paris war nicht nur dafür im Ausland unterwegs, sondern trat auch gemeinsam mit ihrem Freund und Band-Kollegen Gabriel Glenn musikalisch auf. Die beiden sind als Band The Soundflowers bekannt und spielten vor wenigen Tagen für ihre italienischen Fans. Gegründet wurde die noch relativ junge Band erst im Mai 2018, wie die "Dailymail" berichtet. Doch Paris war nicht nur in Gesellschaft ihres Partners, sondern auch ihrer Brüder. Gemeinsam mit ihrer großen Familie posierten sie für ein Foto, das selbstverständlich den Weg zu Instagram fand.

Jackson-Kinder verbringen Weihnachten in Rom



Paris Jackson zeigte sich in Rom gemeinsam mit Freund Gabriel und ihren Brüdern Prince (22) und Bigi (17), der früher Blanket genannt wurde und nun ein neuen Namen angenommen hat. Obwohl Bigi früher sehr kamerascheu war, zeigt er sich in dem Instagram-Schnappschuss gemeinsam mit dem Rest der Familie. Dazu zählt auch die Freundin von seinem älteren Bruder Prince, Molly Schirmang, die ihn auf die Weihnachtsreise begleitet hat. Die Geschwister sind seit dem Tod von Vater Michael Jackson noch enger zusammengerückt.