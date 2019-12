Nach Zayn-Malik-Vorfall: Liam Payne verteidigt Harry Styles

Ging Harry Styles mit einem Scherz bezüglich Zayn Malik zu weit? Während Fans von One Direction über seine Äußerung nicht wirklich lachen konnten, kam ihm nun Ex-Band-Kollege Liam Payne zur Hilfe.



Harry Styles hat seine Fans in diesem Jahr gleich mehrfach überrascht. Nicht nur, dass es ein neues Album von dem Briten gab, sondern auch einen besonderen Auftritt bei der Live-Show Saturday Night Live. Da trat Harry nicht nur als Musik-Act auf, sondern auch als Moderator und wirkte bei diversen Sketchen der Show mit. Gleich zu Beginn hat er es sich jedoch mit einigen Fans von One Direction verscherzt. In seinem Eröffnungsmonolog tat der 25-Jährige so, als wüsste er den Namen von Zayn Malik nicht mehr und nannte ihn stattdessen Ringo Starr, in Anlehnung an das Beatles-Mitglied, das - genau wie Zayn - die Band verlassen hatte. Wohlwollende Worte hatte er lediglich für die restlichen Mitglieder.

"Ich fand es ziemlich lustig"



Während die Fans von One Direction nicht glücklich über die Zayn-Äußerung waren - Malik selbst sagte nichts dazu - kommt nun Unterstützung von Liam Payne. Der äußerte sich kürzlich in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" zu Harry Styles' Monolog, wie "Hollywoodlife" berichtet. "Ich denke, am Ende des Tages ist es nur ein lustiger Witz", so das Urteil von dem 26-Jährigen, der die Aufregung der Fans scheinbar nicht nachvollziehen kann. Sein Fazit: Jedes Mitglied in der Band geht mit Zayns Ausstieg anders um. Er verurteilte Harrys kleinen Scherz nicht. "Ich fand es ziemlich lustig", gab er in der Show sogar offen zu. Der Ausstieg von Zayn Malik scheint einer der Gründe dafür gewesen zu sein, dass die Band nur wenige Monate später eine vorübergehende Pause einlegte. Eine Pause, deren Ende noch nicht in Sicht ist. Aktuell sind alle fünf Mitglieder der Band solo erfolgreich.