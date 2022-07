Leider viel zu selten werden Werke des bekannten Schlagerkomponist Alexander Steinbrecher aufgeführt. In Kittsee hat man dieses Manko behoben und die wienerische Posse „Die Gigerln von Wien“ auf den heurigen Spielplan gesetzt. Bekannte, flotte, in’s Ohr gehende Melodien wie „Zwei aus Ottakring“ u.a. begleiten eine turbulente Handlung. Viel Situationskomik, Verfolgungsjagd, Liebeleien, … und vor allem ein Hut gipfeln in einem spannenden Höhepunkt.

Gerhard Ernst als Künstlerischer Leiter (und als Hutmacher Strobl) und sein hervorragendes Team mit Alexandra Reinprecht, Peter Edelmann, Serge Falck, Elisabeth Schwarz, … schenken uns einen fröhlichen, unbeschwerten Abend, bei dem das Lachen nicht zu kurz kommt. (Besonderen Applaus verdient Andrea Schwarz-Hausmann als Frau Moldaschl, die kurzfristig für die erkrankte Edith Leyrer einsprang, verdient einen Sonderapplaus).

Bestechend die romantische Kulisse des Schlosses mit dem einfachen, praktikablen aber bezaubernden Bühnenbild. Und natürlich für die Pause das gemütliche Festspieldorf, das die Besucher kulinarisch verwöhnt.

Ein Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollte - was auch ein hochkarätiges Premierenpublikum bewies!

Termine noch bis 16.7. jeweils Fr., Sa. 20h

9.7. um 19h

Am 8.7 ist auch ein Bus Angebot verfügbar

Weitere Beiträge zu den Themen SommerfestivalKittsee