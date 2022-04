Fünffach-Jackpot bei Lotto "6 aus 45"! Am Sonntag, 17. April hat keine der Teilnehmer alle sechs richtigen Zahlen bei Lotto "6 aus 45" erraten. Deswegen gibt es am Mittwoch, 20. April zum ersten Mal im Jahr einen Fünffach-Jackpot im Wert von 5 Millionen Euro zu gewinnen - womöglich der diesjähriger Rekordgewinn.



ÖSTERREICH. Am Sonntag, 17. April schien das Glück Pause gehabt zu haben. Zumindest gilt das für das Lotto "6 aus 45", da an diesem Tag zum fünften Mal in Folge keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die sechs richtigen Zahlen erraten konnte.

Mit 5 Millionen Euro könnte es sich bei dem Fünffach-Jackpot um den Rekordgewinn des Jahres halten.

Deswegen kommt es am Mittwoch, 20. April zum ersten Fünffachjackpot des Jahres bei "6 aus 45". Der Gewinn erhöht sich von mehr als 4 Millionen Euro dafür sogar auf fünf Millionen Euro. Man geht davon aus, dass es sich hierbei sogar um den Rekordgewinn des Jahres handeln könnte. Der Annahmeschluss für die Runde am Mittwoch ist am Dienstag um 18:20 Uhr.



Solo-Gewinne in Oberösterreich und Vorarlberg

Dafür gab es zwei Sologewinne. Ein Solo-Sechser bei LottoPlus geht an eine Spielteilnehmerin oder einen Spielteilnehmer aus dem Mühlviertel in Oberösterreich. Der Gewinn betrug 381.300 Euro. In der nächsten Runde soll es um 300.000 Euro.

Der zweite Solo-Gewinn ging an einen Vorarlberger, der für sein "Ja" zur richtigen Joker-Zahl mehr als 249.000 Euro bekommen hat. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinne mit jeweils 83.300 Euro. Einer wurde in Oberösterreich per Quicktipp, der andere in Niederösterreich mit einem Normalschein erzielt.

Warten auf Dreizehner

Das Warten auf den nächsten Dreizehner geht weiter und dauert bereits mehr als einen Monat. Da es also auch in der Runde 15B vom Osterwochenende keinen Toto Wettschein mit 13 richtigen Vorhersagen gegeben hat, geht es in der nächsten Runde bereits um einen Elffachjackpot und damit um rund 260.000 Euro.

Die Solo-Gewinne gingen an einen Oberösterreicher und Vorarlberger.

Den Jackpot beim Zwölfer holte sich ein Steirer. Er tippte mit einem Normalschein den einzigen Zwölfer der Runde und gewann mehr als 26.200 Euro. Bei der Torwette hat es in den beiden ersten Rängen keinen Gewinn gegeben, deswegen gehen auch hier die beiden Jackpots in die nächste Runde.

