Die Zielsetzung des Vereins „Gemeinsam in Stainz“ ist die Betreuung von Asylwerbern in Stainz. Deutschkurse gehören da ebenso dazu wie die Vermittlung einer Arbeitsstelle oder die Einführung in heimische Lebensbereiche.

Der Glühweinstand beim „Stainzer Advent“ auf dem Hauptplatz zählt mittlerweile zu einem Fixpunkt der Vereinsarbeiten. Wobei präzisiert werden muss: Neben Bio-Glühwein wurden beim Stand auch Bio-Kinderpunsch, Linsensuppe samt afghanischem Fladenbrot und Palatschinken angeboten. Zusätzlich wurden von den Asylwerbern angefertigte Taschen verkauft. „Der Stand wurde von den Besuchern gut angenommen“, haderte Organisator Georg Lamprecht einzig mit dem Umstand, dass es zwischenzeitlich regnete.

So fiel auch die geplante kleine gemeinsame Weihnachtsfeier buchstäblich ins Wasser. Die vorbereiteten Geschenke wurden dennoch an das Kind/die Frau/den Mann gebracht. Ein Danke in diesem Zusammenhang an den Sparmarkt Barbara Reiß für die Beistellung der Lebensmittelpakete für die ausländischen Familien. Ein Zusatz dazu: Die Familie S. aus Afghanistan feierte Weihnachten ganz in der katholischen Tradition mit.

Ebenfalls erfreulich: Mit viel Eigenleistung wurde die Wohnung im evangelischen Pfarrheim fertig, sodass die Familie noch vor Weihnachten einziehen kann.